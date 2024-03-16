Гладков: мужчина в Белгородской области пострадал в результате атаки ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем в результате атаки ВСУ.

«По предварительной информации, есть один пострадавший — мужчина, сотрудник предприятия, куда попали обломки, получил баротравму», — написал он в Telegram.

Пострадавшего госпитализировали.

Он рассказал, что в Белгороде зафиксировано попадание обломков на территорию промышленного предприятия, из-за чего произошло возгорание.

Ранее Минобороны России сообщило, что около 17:00 мск ВСУ попытались нанести удар из РСЗО RM-70 Vampire, средствами ПВО 15 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью.