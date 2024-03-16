Ракетная опасность объявлена в Грайворонском ГО Белгородской области

В МЧС заявили, что ракетная опасность объявлена в Грайворонском городском округе Белгородской области.

«Грайворонский ГО. Ракетная опасность», — говорится в Telegram-канале регионального ведомства.

В МЧС призвали людей оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее в МЧС заявили, что ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе.

16 марта сообщалось, что жители и госслужащие Белгорода рассказали журналисту The Washington Post, что пойдут голосовать на выборах президента России, несмотря на попытки украинских боевиков запугать население атаками.