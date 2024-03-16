Жители и госслужащие Белгорода рассказали журналисту The Washington Post, что пойдут голосовать на выборах президента России, несмотря на попытки украинских боевиков запугать население атаками.

Так, медработник сил территориальной самообороны Белгорода сообщил газете, что нападения со стороны ВСУ лишь подстегнули его мотивацию к выполнению гражданского долга.

«Я никогда не был по-настоящему политичен, никогда раньше не голосовал, но теперь буду голосовать из принципа», — рассказал он.

Как отметил председатель Белгородского городского Совета Вадим Радченко, стратегия Украины по срыву голосования приводит к обратным результатам.

«Эффект обратный: когда россияне сталкиваются с такой террористической активностью, они не сдаются. Как в приграничном городе, который на протяжении всей истории отражал нападения извне, в Белгороде чувствуется, что за нами стоит целая страна. Это генетическое», — сказал чиновник.

Издание подчёркивает, что недавние попытки украинских боевиков прорваться на территорию региона не увенчались успехом.

Как ранее сообщил президент Владимир Путин, украинские диверсанты попытались атаковать на Белгородском и Курском направлениях, чтобы закрепиться на территории России. Силы и средства противника составили более 2,5 тыс. человек личного состава, 35 танков и около 40 бронированных машин.

Ни на одном из направлений ВСУ успеха не имели и бежали с большими потерями, подчеркнул глава государства.