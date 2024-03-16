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Washington Post: жители Белгорода идут на выборы, несмотря на атаки ВСУ

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Жители и госслужащие Белгорода рассказали журналисту The Washington Post, что пойдут голосовать на выборах президента России, несмотря на попытки украинских боевиков запугать население атаками.
Washington Post: жители Белгорода идут на выборы, несмотря на атаки ВСУ
  • РИА Новости
  • © Антон Вергун

Так, медработник сил территориальной самообороны Белгорода сообщил газете, что нападения со стороны ВСУ лишь подстегнули его мотивацию к выполнению гражданского долга.

«Я никогда не был по-настоящему политичен, никогда раньше не голосовал, но теперь буду голосовать из принципа», — рассказал он.

Как отметил председатель Белгородского городского Совета Вадим Радченко, стратегия Украины по срыву голосования приводит к обратным результатам.

«Эффект обратный: когда россияне сталкиваются с такой террористической активностью, они не сдаются. Как в приграничном городе, который на протяжении всей истории отражал нападения извне, в Белгороде чувствуется, что за нами стоит целая страна. Это генетическое», — сказал чиновник.

Издание подчёркивает, что недавние попытки украинских боевиков прорваться на территорию региона не увенчались успехом.

Как ранее сообщил президент Владимир Путин, украинские диверсанты попытались атаковать на Белгородском и Курском направлениях, чтобы закрепиться на территории России. Силы и средства противника составили более 2,5 тыс. человек личного состава, 35 танков и около 40 бронированных машин.

Ни на одном из направлений ВСУ успеха не имели и бежали с большими потерями, подчеркнул глава государства.

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