Один человек погиб и четверо пострадали из-за атаки БПЛА в Каховке

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что один человек погиб и четверо пострадали из-за атаки украинского беспилотника в Каховке.

«В Каховке в результате обстрела дронами со стороны украинских террористов погибла 50-летняя женщина, ещё четыре человека ранены», — сообщил он в своём Telegram.

Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь, а на месте происшествия работают оперативные службы.

Сальдо отметил, что беспилотник ВСУ, убивший женщину, украинцы направили на памятник жертвам фашизма.

Ранее в Министерстве обороны сообщили о двух украинских беспилотниках, сбитых средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью.