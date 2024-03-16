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Один человек погиб и четверо пострадали из-за атаки БПЛА в Каховке

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что один человек погиб и четверо пострадали из-за атаки украинского беспилотника в Каховке.
Один человек погиб и четверо пострадали из-за атаки БПЛА в Каховке
  • AP
  • © Libkos

«В Каховке в результате обстрела дронами со стороны украинских террористов погибла 50-летняя женщина, ещё четыре человека ранены», — сообщил он в своём Telegram.

Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь, а на месте происшествия работают оперативные службы.

Сальдо отметил, что беспилотник ВСУ, убивший женщину, украинцы направили на памятник жертвам фашизма.

Ранее в Министерстве обороны сообщили о двух украинских беспилотниках, сбитых средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью.

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