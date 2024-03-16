Один человек погиб и четверо пострадали из-за атаки БПЛА в Каховке
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«В Каховке в результате обстрела дронами со стороны украинских террористов погибла 50-летняя женщина, ещё четыре человека ранены», — сообщил он в своём Telegram.
Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь, а на месте происшествия работают оперативные службы.
Сальдо отметил, что беспилотник ВСУ, убивший женщину, украинцы направили на памятник жертвам фашизма.
Ранее в Министерстве обороны сообщили о двух украинских беспилотниках, сбитых средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью.