Гладков: участники теробороны сбили очередной БПЛА над Белгородской областью
Участники территориальной обороны сбили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Белгородской областью. Соответствующую информацию предоставил губернатор региона Вячеслав Гладков.
- РИА Новости
Он отметил, что беспилотник был сбит в районе посёлка Маслова Пристань Шебекинского района.
Ранее в Министерстве обороны сообщили о двух украинских беспилотниках, сбитых средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью.
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