Гладков: участники теробороны сбили очередной БПЛА над Белгородской областью

Участники территориальной обороны сбили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Белгородской областью. Соответствующую информацию предоставил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что беспилотник был сбит в районе посёлка Маслова Пристань Шебекинского района.

Ранее в Министерстве обороны сообщили о двух украинских беспилотниках, сбитых средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью.