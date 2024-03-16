Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире передачи «Своя правда» на НТВ перечислила, какие гарантии безопасности должны быть предоставлены России в случае переговоров с Украиной.

Симоньян подчеркнула, что закрепление за Россией статуса тех территорий, где люди предпочитают жить с Россией, должно стать одной из гарантий российской безопасности в случае переговоров.

Кроме того, добавила главред RT, должен быть проведён трибунал над Владимиром Зеленским и его подельниками. Она подчеркнула, что тех, кто инициировал и осуществил удары по городам России, нельзя просто отстранить от власти.

Симоньян напомнила, что из-за них девятилетнему мальчику из Белгородской области пришлось собой закрывать младшую сестру во время обстрела.

«Все, кто вот это вот всё придумал и осуществил, должны сидеть в тюрьме», — подчеркнула она.

Военным преступникам Украины нельзя давать уезжать в условную Флориду или Калифорнию, иначе там они до конца дней будут загорать, есть лобстеров и прекрасно себя чувствовать, резюмировала Симоньян.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Зеленский должен ответить на публичном судебном процессе за убийства херсонцев и разрушение региона.