Власти начали эвакуацию жителей Сумской области Украины недалеко от границы
- AP
«Из приграничных общин выехали все жители 22 населённых пунктов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что власти проводят эвакуацию населения на территории шести общин Сумской области.
По данным администрации, всего с территории региона эвакуировали более 4 тыс. человек.
Ранее военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев принудительно эвакуирует жителей Харьковской области в пункты временного размещения.