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Власти начали эвакуацию жителей Сумской области Украины недалеко от границы

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Власти организовали эвакуацию жителей Сумской области Украины недалеко от границы с Россией, пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на областную военную администрацию.
Власти начали эвакуацию жителей Сумской области Украины недалеко от границы
  • AP

«Из приграничных общин выехали все жители 22 населённых пунктов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что власти проводят эвакуацию населения на территории шести общин Сумской области.

По данным администрации, всего с территории региона эвакуировали более 4 тыс. человек.

Ранее военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев принудительно эвакуирует жителей Харьковской области в пункты временного размещения.

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