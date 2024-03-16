Власти начали эвакуацию жителей Сумской области Украины недалеко от границы

Власти организовали эвакуацию жителей Сумской области Украины недалеко от границы с Россией, пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на областную военную администрацию.

AP

«Из приграничных общин выехали все жители 22 населённых пунктов», — говорится в сообщении. Уточняется, что власти проводят эвакуацию населения на территории шести общин Сумской области. По данным администрации, всего с территории региона эвакуировали более 4 тыс. человек. Ранее военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев принудительно эвакуирует жителей Харьковской области в пункты временного размещения.