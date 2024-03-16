RT показал, как расчёты дронов-камикадзе уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР
Военный корреспондент RT Александр Яремчук показал, как расчёты дронов-камикадзе Южной группировки войск Вооружённых сил России прямым попаданием уничтожили опорный пункт украинской армии в ДНР.
- RT
Кадры сняты на Северском направлении.
Ранее RT опубликовал репортаж о первой части операции по разгрому ВСУ под Орловкой в ДНР от военкора Андрея Филатова.
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