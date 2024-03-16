Пять человек пострадали при атаке дрона-камикадзе на автомобиль в Белгородской области
Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате взрыва машина загорелась, пострадали пять человек, находившиеся в ней», — говорится в сообщении.
Отмечается, что у несовершеннолетнего парня зафиксирована контузия головного мозга, у мужчины — проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей.
«У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия. Ещё у двоих мужчин контузии средней степени тяжести», — добавил Гладков.
Ранее ракетная опасность была объявлена на всей территории Белгородской области.
Также сообщалось, что при обстреле ВСУ погиб участник территориальной самообороны Белгородской области.