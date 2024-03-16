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Пять человек пострадали при атаке дрона-камикадзе на автомобиль в Белгородской области

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Движущийся по дороге легковой автомобиль в селе Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе, пострадали пять человек.

Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва машина загорелась, пострадали пять человек, находившиеся в ней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у несовершеннолетнего парня зафиксирована контузия головного мозга, у мужчины — проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей.

«У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия. Ещё у двоих мужчин контузии средней степени тяжести», — добавил Гладков.

Ранее ракетная опасность была объявлена на всей территории Белгородской области.

Также сообщалось, что при обстреле ВСУ погиб участник территориальной самообороны Белгородской области.

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