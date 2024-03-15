Путин: народ России ответит сплочённостью на провокации киевского режима

Российский лидер Владимир Путин заявил, что народ России ответит ещё большей сплочённостью на провокации киевского неонацистского режима.

Об этом он сказал на совещании с постоянными членами Совбеза.

«Уверен, наши люди, народ России, ответят на это ещё большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было, и уверен, никогда не будет», — подчеркнул российский президент.

Ранее Путин заявил о попытках киевского неонацистского режима сорвать президентские выборы в стране ударами по мирным жителям.