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Путин: народ России ответит сплочённостью на провокации киевского режима

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что народ России ответит ещё большей сплочённостью на провокации киевского неонацистского режима.
Путин: народ России ответит сплочённостью на провокации киевского режима
  • РИА Новости

Об этом он сказал на совещании с постоянными членами Совбеза.

«Уверен, наши люди, народ России, ответят на это ещё большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было, и уверен, никогда не будет», — подчеркнул российский президент.

Ранее Путин заявил о попытках киевского неонацистского режима сорвать президентские выборы в стране ударами по мирным жителям.

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