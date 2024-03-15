Бывший глава военной разведки Чехии генерал Пётр Пелз в интервью Radio Universum заявил, что России удаётся сокрушать украинских военных с помощью наличия собственной промышленности и логистики.

По его словам, сокрушение Украины Россией ведётся медленным и методичным образом.

«В битвах побеждают оружие и солдаты, а в войнах — промышленность и логистика. Вот и всё. Вопрос, что мы называем военной, а что невоенной победой. За два года этого вооружённого конфликта Россия в 15 раз увеличила производительность своего ВПК. Мы на это, разумеется, не способны», — цитирует его РИА Новости.

Пелз добавил, что отправкой денег киевским властям, «одна часть которых куда-то исчезает, а другая вообще не доходит до Украины» Запад лишь продлевает агонию украинцев, способствуя росту числа погибших в стране. При этом всё указывает на победу России в данном конфликте.

Ранее СМИ писали, что американские чиновники признали, что без помощи со стороны Соединённых Штатов Украину ждёт крах.