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ВС России уничтожили украинские МиГ-29 и Ми-8

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Российские войска в течение недели уничтожили два украинских вертолёта Ми-8 и истребитель МиГ-29.
ВС России уничтожили украинские МиГ-29 и Ми-8
  • AP
  • © Libkos

Кроме того, по данным Минобороны России, армия уничтожила тактическую ракету «Точка-У», пять управляемых французских авиабомб HAMMER, 86 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, чешские Vampire и 915 беспилотных летательных аппаратов.

Также все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей за прошедшие трое суток были пресечены. Общие потери составили более 1,5 тыс. боевиков (из них около 500 — безвозвратные).

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