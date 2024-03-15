Российские войска в течение недели уничтожили два украинских вертолёта Ми-8 и истребитель МиГ-29.

Кроме того, по данным Минобороны России, армия уничтожила тактическую ракету «Точка-У», пять управляемых французских авиабомб HAMMER, 86 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, чешские Vampire и 915 беспилотных летательных аппаратов.

Также все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей за прошедшие трое суток были пресечены. Общие потери составили более 1,5 тыс. боевиков (из них около 500 — безвозвратные).