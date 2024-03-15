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RT показал, как экипаж БМПТ уничтожил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

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RT показал, как экипаж боевой машины поддержки танков (БМПТ) беглым огнём уничтожил опорный пункт Вооружённых сил Украины в ходе атаки на позиции украинской армии на Авдеевском направлении.
RT показал, как экипаж БМПТ уничтожил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
  • РИА Новости

Кадры сняты на северо-западной окраине села Тоненькое, западнее Авдеевки.

Оператор вооружения работает из 30-мм автоматических пушек 2А42 и 7,62-мм пулемёта ПКТМ.

Примечательно, что огонь по позициям ВСУ ведётся ночью. Из-за этого украинским войскам сложно определить направление огня и применить средства противотанковой борьбы.

В ходе отвлекающего манёвра экипаж машины подавил огонь ВСУ, позволил штурмовым группам продвинуться вглубь села и занять новые позиции.

Ранее RT опубликовал первую часть операции по разгрому ВСУ под Орловкой в ДНР от военкора Андрея Филатова.

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