RT показал, как экипаж БМПТ уничтожил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
- РИА Новости
Кадры сняты на северо-западной окраине села Тоненькое, западнее Авдеевки.
Оператор вооружения работает из 30-мм автоматических пушек 2А42 и 7,62-мм пулемёта ПКТМ.
Примечательно, что огонь по позициям ВСУ ведётся ночью. Из-за этого украинским войскам сложно определить направление огня и применить средства противотанковой борьбы.
В ходе отвлекающего манёвра экипаж машины подавил огонь ВСУ, позволил штурмовым группам продвинуться вглубь села и занять новые позиции.
Ранее RT опубликовал первую часть операции по разгрому ВСУ под Орловкой в ДНР от военкора Андрея Филатова.