RT показал, как экипаж БМПТ уничтожил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

RT показал, как экипаж боевой машины поддержки танков (БМПТ) беглым огнём уничтожил опорный пункт Вооружённых сил Украины в ходе атаки на позиции украинской армии на Авдеевском направлении.

РИА Новости

Кадры сняты на северо-западной окраине села Тоненькое, западнее Авдеевки. Оператор вооружения работает из 30-мм автоматических пушек 2А42 и 7,62-мм пулемёта ПКТМ. Примечательно, что огонь по позициям ВСУ ведётся ночью. Из-за этого украинским войскам сложно определить направление огня и применить средства противотанковой борьбы. В ходе отвлекающего манёвра экипаж машины подавил огонь ВСУ, позволил штурмовым группам продвинуться вглубь села и занять новые позиции. Ранее RT опубликовал первую часть операции по разгрому ВСУ под Орловкой в ДНР от военкора Андрея Филатова.