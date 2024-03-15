Один человек погиб, ещё двое пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области
- globallookpress.com
Об этом он написал в Telegram.
«По предварительным данным, один мирный житель погиб. В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине», — говорится в сообщении.
Бригада скорой помощи боролась за жизнь мужчины, но от полученных ран он скончался на месте, добавил Гладков.
Кроме того, в результате атаки ещё два человека получили ранения.
«Бригадами скорой пострадавшие доставлены в областную клиническую больницу», — написал губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ города Грайворона Белгородской области погиб участник территориальной самообороны региона.