Один человек погиб, ещё двое пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом системы ПВО сбили десять воздушных целей, один мирный житель погиб, ещё двое получили ранения.

Об этом он написал в Telegram.

«По предварительным данным, один мирный житель погиб. В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине», — говорится в сообщении.

Бригада скорой помощи боролась за жизнь мужчины, но от полученных ран он скончался на месте, добавил Гладков.

Кроме того, в результате атаки ещё два человека получили ранения.

«Бригадами скорой пострадавшие доставлены в областную клиническую больницу», — написал губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ города Грайворона Белгородской области погиб участник территориальной самообороны региона.