Женщину задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на ж/д объекте

Гражданка России в Белгородской области планировала диверсию по заданию украинских спецслужб на одном из объектов ж/д транспорта, её задержали с поличным.

РИА Новости

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Об этом сообщили в УФСБ по региону, передаёт ТАСС. «Фигурант по заданию украинских спецслужб незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области», — передаёт агентство. Ранее двух украинцев задержали по подозрению в диверсии в Запорожской области. Также в Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями.