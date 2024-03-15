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Женщину задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на ж/д объекте

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Гражданка России в Белгородской области планировала диверсию по заданию украинских спецслужб на одном из объектов ж/д транспорта, её задержали с поличным.
Женщину задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на ж/д объекте
  • РИА Новости
  • © ЦОС ФСБ РФ

Об этом сообщили в УФСБ по региону, передаёт ТАСС.

«Фигурант по заданию украинских спецслужб незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области», — передаёт агентство.

Ранее двух украинцев задержали по подозрению в диверсии в Запорожской области.

Также в Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями.

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