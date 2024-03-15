Женщину задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на ж/д объекте
- РИА Новости
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Об этом сообщили в УФСБ по региону, передаёт ТАСС.
«Фигурант по заданию украинских спецслужб незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области», — передаёт агентство.
Ранее двух украинцев задержали по подозрению в диверсии в Запорожской области.
Также в Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями.