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Белоруссия запретила ввоз некоторых товаров через участок границы с Литвой

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Белоруссия вводит запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок границы. Ограничения коснулись реализации воды, пива, вина, вермутов и ряда других напитков, а также шин и покрышек.
Белоруссия запретила ввоз некоторых товаров через участок границы с Литвой
  • РИА Новости

Кроме того, запрещён ввоз одежды и изделий, «бывших в употреблении», а также бывших в употреблении частей транспортных средств.

Как поясняет правительство республики, это ответная мера на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска.

В декабре в литовской таможне сообщили, что страна запрещает порожнему грузовому транспорту пересекать границу Литвы с Россией и Белоруссией.

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