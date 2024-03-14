Белоруссия запретила ввоз некоторых товаров через участок границы с Литвой

Белоруссия вводит запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок границы. Ограничения коснулись реализации воды, пива, вина, вермутов и ряда других напитков, а также шин и покрышек.

Кроме того, запрещён ввоз одежды и изделий, «бывших в употреблении», а также бывших в употреблении частей транспортных средств.

Как поясняет правительство республики, это ответная мера на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска.

В декабре в литовской таможне сообщили, что страна запрещает порожнему грузовому транспорту пересекать границу Литвы с Россией и Белоруссией.