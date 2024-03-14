Школьник закрыл собой маленькую сестру во время обстрела в Белгородской области

В Белгородской области школьник закрыл собой девятимесячную сестру во время обстрела со стороны украинских боевиков. Оба ребёнка находятся в отделении травматологии.

Инцидент произошёл в селе Беловском. Врачи оценивают состояние детей, девятилетнего Жени и его девятимесячной сестры Ангелины, как средней степени тяжести.

Их мама рассказала, что во время взрыва «Женя поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестрёнку», отметил губернатор Вячеслав Гладков.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать эту семью. За них переживает вся область, вся наша большая страна», — добавил глава области.

Вечером Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом третий раз за день сработала система ПВО, на подлёте к городу сбито 11 целей.