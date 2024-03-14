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Advance: на Украине боятся прорыва российской армии после потери Авдеевки

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На Украине боятся, что российские военные могут совершить прорыв после взятия под контроль Авдеевки, говорится в материале Advance.
Advance: на Украине боятся прорыва российской армии после потери Авдеевки
  • РИА Новости

«Сам факт того, что Украина отправляет столь сильные соединения, чтобы защищать территории к западу от Авдеевки, на самом деле доказывает, насколько украинцы в политическом и психологическом смысле боятся российского прорыва», — написал автор публикации.

В статье отметили, что украинским властям становится сложнее поддерживать энтузиазм среди партнёров. Если они поймут, что украинские оборонительные линии рушатся, то настоят на проведении переговоров.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что ВСУ отвели тяжёлую западную технику от Красногоровки и Невельского.

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