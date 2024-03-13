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Кимаковский: ВСУ отвели тяжёлую западную технику от Красногоровки и Невельского

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Украинские войска заблаговременно отвели тяжёлую технику западного производства из-под Красногоровки и освобождённого российскими военными Невельского.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

По его словам, в районе Невельского большое количество вражеской техники иностранного образца не было подбито.

«Это связано с тем, что украинские формирования после подбития четвёртого танка Abrams заблаговременно из-под Красногоровки, Невельского оттянули технику в сторону Красноармейска», — сказал Кимаковский.

Также он рассказал, что российские войска улучшили тактическое положение у Часова Яра.

Ранее бойцы ВС России захватили у Авдеевки высокотехнологичный танк Leopard 2A6.

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