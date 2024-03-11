Bild: бойцы ВС России захватили у Авдеевки высокотехнологичный танк Leopard 2A6
- AP
Фотографию с таким танком проанализировали журналисты газеты и признали, что «фотография подлинная».
Как утверждается, танк был захвачен армией России к северу от Авдеевки в ДНР. Издание пишет, что артиллерийский снаряд повредил топливный бак машины
«Для Украины потеря немецкого танка — не просто символическое поражение», — говорится в статье.
11 марта Минобороны России сообщило об уничтожении очередного американского танка Abrams на Авдеевском направлении.