В Белгороде до конца дня будут закрыты торговые центры
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Самое главное — это вопрос безопасности. Было много обращений от вас закрыть торговые центры. Это мы уже фактически сделали — они сейчас закрываются. Мы договорились, что пока до конца дня. В последующие дни всё будет зависеть от оперативной обстановки», — сообщил глава области.
В результате ударов ВСУ 14 марта в Белгородской области погибли два человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.