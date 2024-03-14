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В Белгороде до конца дня будут закрыты торговые центры

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В Белгороде принято решение закрыть торговые центры, пока что это будет сделано до конца дня, далее ситуация будет зависть от оперативной обстановки.
В Белгороде до конца дня будут закрыты торговые центры
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Самое главное — это вопрос безопасности. Было много обращений от вас закрыть торговые центры. Это мы уже фактически сделали — они сейчас закрываются. Мы договорились, что пока до конца дня. В последующие дни всё будет зависеть от оперативной обстановки», — сообщил глава области.

В результате ударов ВСУ 14 марта в Белгородской области погибли два человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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