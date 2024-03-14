На Украине сообщили, что мечтавший «станцевать на мавзолее» боец ВСУ убит

На Украине сообщили о гибели военного ВСУ с позывным Танцор, который «мечтал станцевать с саблями на вершине мавзолея» в Москве.

Объявление о смерти военного по имени Николай Томайчук опубликовал совет города Каменец-Подольска (Хмельницкая область).

«У нас тяжёлые новости с фронта... Николай Томайчук, позывной Танцор... Он мечтал станцевать с саблями на вершине кремлёвского мавзолея. Профессиональный хореограф», — говорится в сообщении.

В конце февраля Силы специальных операций ВСУ подтвердили гибель в Херсонской области бойцов спецназа из 73-го морского центра.