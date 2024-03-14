На Украине сообщили, что мечтавший «станцевать на мавзолее» боец ВСУ убит
- AP
Объявление о смерти военного по имени Николай Томайчук опубликовал совет города Каменец-Подольска (Хмельницкая область).
«У нас тяжёлые новости с фронта... Николай Томайчук, позывной Танцор... Он мечтал станцевать с саблями на вершине кремлёвского мавзолея. Профессиональный хореограф», — говорится в сообщении.
В конце февраля Силы специальных операций ВСУ подтвердили гибель в Херсонской области бойцов спецназа из 73-го морского центра.