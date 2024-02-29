Командование ССО ВСУ признало гибель элитного отряда в Херсонской области
Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
По его данным, диверсанты якобы «обеспечивали отход основных сил группы после выполнения боевого задания».
В декабре Военная хроника показывала кадры ночного удара по группе ССО ВСУ в Херсонской области.
Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки украинской армии закрепиться на левом берегу Днепра обречены на провал и приведут к дополнительным жертвам среди ВСУ.