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Командование ССО ВСУ признало гибель элитного отряда в Херсонской области

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Силы специальных операций ВСУ подтвердили гибель в Херсонской области бойцов спецназа из 73-го морского центра.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

По его данным, диверсанты якобы «обеспечивали отход основных сил группы после выполнения боевого задания».

В декабре Военная хроника показывала кадры ночного удара по группе ССО ВСУ в Херсонской области.

Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки украинской армии закрепиться на левом берегу Днепра обречены на провал и приведут к дополнительным жертвам среди ВСУ.

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