Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью ТАСС, что попытки украинской армии закрепиться на левом берегу Днепра обречены на провал и приведут к дополнительным жертвам среди ВСУ.

«Любая попытка (ВСУ. — RT) сейчас сунуться на левый берег обречена на провал и дополнительные жертвы», — сказал глава региона.

При этом Сальдо подчеркнул, что ответить за эти жертвы должен режим Владимира Зеленского.

По словам губернатора, киевский режим не считается с жизнями людей и «по указке откуда-то извне» бросает людей на смерть.

Ранее Сальдо заявил, что Зеленский должен ответить на судебном процессе за убийства херсонцев.