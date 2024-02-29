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Сальдо: попытки ВСУ закрепиться на левобережье Днепра обречены на провал

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью ТАСС, что попытки украинской армии закрепиться на левом берегу Днепра обречены на провал и приведут к дополнительным жертвам среди ВСУ.

«Любая попытка (ВСУ. — RT) сейчас сунуться на левый берег обречена на провал и дополнительные жертвы», — сказал глава региона.

При этом Сальдо подчеркнул, что ответить за эти жертвы должен режим Владимира Зеленского.

По словам губернатора, киевский режим не считается с жизнями людей и «по указке откуда-то извне» бросает людей на смерть.

Ранее Сальдо заявил, что Зеленский должен ответить на судебном процессе за убийства херсонцев.

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