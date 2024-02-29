Сальдо: попытки ВСУ закрепиться на левобережье Днепра обречены на провал
«Любая попытка (ВСУ. — RT) сейчас сунуться на левый берег обречена на провал и дополнительные жертвы», — сказал глава региона.
При этом Сальдо подчеркнул, что ответить за эти жертвы должен режим Владимира Зеленского.
По словам губернатора, киевский режим не считается с жизнями людей и «по указке откуда-то извне» бросает людей на смерть.
Ранее Сальдо заявил, что Зеленский должен ответить на судебном процессе за убийства херсонцев.