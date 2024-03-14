Минобороны показало видео уничтожения личного состава ДРГ Украины у приграничья

Министерство обороны России показало видео уничтожения личного состава украинских террористических ДРГ, которые пытались прорваться к Сподарюшину в Белгородской области.

«В результате упреждающих ударов авиации и артиллерии ВС России противник понёс потери убитыми и ранеными в приграничной зоне в районе населённого пункта Сподарюшино Белгородской области», — говорится в подписи.

На видео министерства показана группа украинских боевиков с жёлтыми опознавательными знаками, сосредоточенная в одном месте. Некоторые люди продолжают шевелиться.

Кроме того, Министерство обороны публикует кадры разгрома украинской техники при попытке ДРГ прорваться в районе Сподарюшина.

ВСУ потеряли до 195 человек, а также пять танков и четыре бронемашины.