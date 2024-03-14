RT в Telegram
Подпишись

Минобороны показало видео уничтожения личного состава ДРГ Украины у приграничья

Короткая ссылка
Министерство обороны России показало видео уничтожения личного состава украинских террористических ДРГ, которые пытались прорваться к Сподарюшину в Белгородской области.
Минобороны показало видео уничтожения личного состава ДРГ Украины у приграничья
  • РИА Новости

«В результате упреждающих ударов авиации и артиллерии ВС России противник понёс потери убитыми и ранеными в приграничной зоне в районе населённого пункта Сподарюшино Белгородской области», — говорится в подписи.

На видео министерства показана группа украинских боевиков с жёлтыми опознавательными знаками, сосредоточенная в одном месте. Некоторые люди продолжают шевелиться.

Кроме того, Министерство обороны публикует кадры разгрома украинской техники при попытке ДРГ прорваться в районе Сподарюшина.

ВСУ потеряли до 195 человек, а также пять танков и четыре бронемашины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить