Минобороны показало видео уничтожения личного состава ДРГ Украины у приграничья
- РИА Новости
«В результате упреждающих ударов авиации и артиллерии ВС России противник понёс потери убитыми и ранеными в приграничной зоне в районе населённого пункта Сподарюшино Белгородской области», — говорится в подписи.
На видео министерства показана группа украинских боевиков с жёлтыми опознавательными знаками, сосредоточенная в одном месте. Некоторые люди продолжают шевелиться.
Кроме того, Министерство обороны публикует кадры разгрома украинской техники при попытке ДРГ прорваться в районе Сподарюшина.
ВСУ потеряли до 195 человек, а также пять танков и четыре бронемашины.