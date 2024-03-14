Московская прокуратура выявила призывы к терроризму в публикациях правнучки Чкалова
14 марта 2024

Московская прокуратура выявила призывы к терроризму в публикациях правнучки Чкалова

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Столичная прокуратура провела проверку публикаций в социальных сетях Дарьи Богдановой, правнучки героя Советского Союза лётчика Валерия Чкалова. По информации ведомства, аккаунты Богдановой содержат материалы с призывами к террористической деятельности.

Проверка проводилась по запросу главы ФБПК Виталия Бородина. Ответ уже направлен заявителю, его копия есть в распоряжении RT.

Также московская прокуратура отправила материалы проверки в СК России, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Дарья Богданова собирает деньги для украинских нацбатальонов. При этом она неоднократно негативно высказывалась о России, российской армии и об СВО.

Как сообщал RT ранее, Богданова заявляла, что по Москве необходимо нанести ядерный удар, и отмечала, что готова участвовать в спонсировании этой атаки.

У Богдановой гражданство Израиля, Россию она покинула после начала СВО.