Московская прокуратура выявила призывы к терроризму в публикациях правнучки Чкалова

Столичная прокуратура провела проверку публикаций в социальных сетях Дарьи Богдановой, правнучки героя Советского Союза лётчика Валерия Чкалова. По информации ведомства, аккаунты Богдановой содержат материалы с призывами к террористической деятельности.

Проверка проводилась по запросу главы ФБПК Виталия Бородина. Ответ уже направлен заявителю, его копия есть в распоряжении RT.

Также московская прокуратура отправила материалы проверки в СК России, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Дарья Богданова собирает деньги для украинских нацбатальонов. При этом она неоднократно негативно высказывалась о России, российской армии и об СВО.

Как сообщал RT ранее, Богданова заявляла, что по Москве необходимо нанести ядерный удар, и отмечала, что готова участвовать в спонсировании этой атаки.

У Богдановой гражданство Израиля, Россию она покинула после начала СВО.