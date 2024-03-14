Медведев предложил денацификацию органов власти на Украине под эгидой ООН

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил провести денацификацию органов власти на Украине под эгидой Организации Объединённых Наций.

В своём Telegram-канале он опубликовал альтернативную продвигаемой Владимиром Зеленским и Западом формулу мира по Украине.

«Признание международным сообществом нацистского характера б. киевского политического режима и проведение под контролем ООН принудительной денацификации всех органов власти б. «Украины», — говорится в одном из пунктов плана, опубликованного Медведевым.

Также среди пунктов плана полная и безоговорочная капитуляция Украины «в лице неонацистской клики в Киеве», признание временным парламентом страны факта, что вся её территория — это территория Российской Федерации, и констатация ООН утраты Украиной международной правосубъектности.