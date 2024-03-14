Старовойт: украинские ДРГ не оставляют попыток войти в Курскую область
- РИА Новости
Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.
«Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе посёлка Тёткино», — написал Старовойт в Telegram.
По его словам, в реальном бою у врага ничего не получается сделать.
При этом Старовойт призвал каждого дать отпор в информационной борьбе, в частности игнорировать угрозы и вбросы ЦИПсО и не распространять непроверенные данные.
Ранее житель белгородского Глотова сообщил RT, что российские военные ведут бой с украинской армией на границе Белгородской области. Официальных данных пока нет.