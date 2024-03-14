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Старовойт: украинские ДРГ не оставляют попыток войти в Курскую область

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Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) не оставляют попыток войти в Курскую область. Российские войска и пограничники не допустили этого.
Старовойт: украинские ДРГ не оставляют попыток войти в Курскую область
  • РИА Новости

Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

«Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе посёлка Тёткино», — написал Старовойт в Telegram.

По его словам, в реальном бою у врага ничего не получается сделать.

При этом Старовойт призвал каждого дать отпор в информационной борьбе, в частности игнорировать угрозы и вбросы ЦИПсО и не распространять непроверенные данные.

Ранее житель белгородского Глотова сообщил RT, что российские военные ведут бой с украинской армией на границе Белгородской области. Официальных данных пока нет.

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