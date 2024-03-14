Глава МАГАТЭ: условий для применения ядерного оружия в контексте Украины нет
- AP
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Выступая на брифинге в Токио, глава МАГАТЭ уточнил, что речь идёт о текущем положении дел в зоне украинского кризиса, которое позволяет сделать такой вывод.
«Я не думаю, что в (настоящий) момент видим условия для применения... По меньшей мере в (настоящий) момент», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Гросси встретился с президентом России Владимиром Путиным и заверил его в готовности обсуждать чувствительные темы.