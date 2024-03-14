RT в Telegram
Подпишись

Глава МАГАТЭ: условий для применения ядерного оружия в контексте Украины нет

Короткая ссылка
Условий для применения ядерного оружия в контексте ситуации на Украине нет. Такую точку зрения высказал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Глава МАГАТЭ: условий для применения ядерного оружия в контексте Украины нет
  • AP
  • © Eugene Hoshiko

Выступая на брифинге в Токио, глава МАГАТЭ уточнил, что речь идёт о текущем положении дел в зоне украинского кризиса, которое позволяет сделать такой вывод.

«Я не думаю, что в (настоящий) момент видим условия для применения... По меньшей мере в (настоящий) момент», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Гросси встретился с президентом России Владимиром Путиным и заверил его в готовности обсуждать чувствительные темы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить