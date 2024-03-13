Гладков сообщил об обстреле города Грайворона Белгородской области со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Город Грайворон попал под повторный обстрел со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
По словам Гладкова, в результате атаки одно частное домовладение получило повреждение. Кроме того, зафиксирован повторный прилёт в районе администрации округа.
Ранее Гладков заявил, что две женщины получили ранения из-за попадания украинского снаряда в жилой дом в городе Грайвороне.