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Гладков сообщил об обстреле города Грайворона Белгородской области со стороны ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли город Грайворон.
Гладков сообщил об обстреле города Грайворона Белгородской области со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Город Грайворон попал под повторный обстрел со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении. 

По словам Гладкова, в результате атаки одно частное домовладение получило повреждение. Кроме того, зафиксирован повторный прилёт в районе администрации округа.

Ранее Гладков заявил, что две женщины получили ранения из-за попадания украинского снаряда в жилой дом в городе Грайвороне.

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