Две жительницы города Грайворона Белгородской области ранены из-за обстрела ВСУ
- РИА Новости
По его словам, снаряд ВСУ попал в частный жилой дом. У одной из пострадавших — травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота, её доставят в больницу в Белгороде.
У второй пострадавшей диагностированы поверхностные осколочные ранения кисти. Медицинскую помощь ей оказали на месте.
На территории Белгорода и Белгородского района четвёртый раз с утра объявлена ракетная опасность.