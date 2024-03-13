Две жительницы города Грайворона Белгородской области ранены из-за обстрела ВСУ

Украинские войска нанесли удар по городу Грайворону Белгородской области, пострадали две мирные жительницы. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, снаряд ВСУ попал в частный жилой дом. У одной из пострадавших — травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота, её доставят в больницу в Белгороде.

У второй пострадавшей диагностированы поверхностные осколочные ранения кисти. Медицинскую помощь ей оказали на месте.

На территории Белгорода и Белгородского района четвёртый раз с утра объявлена ракетная опасность.