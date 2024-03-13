В Белгороде четвёртый раз с утра объявили ракетную опасность
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении мэрии Белгорода в Telegram-канале.
«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — приводится информация регионального РСЧС.
Жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Также ракетную опасность объявили в Шебекинском и Грайворонском городских округах.
Ранее Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью уничтожили ещё два дрона самолётного типа ВСУ.