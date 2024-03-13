В Белгороде четвёртый раз с утра объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе четвёртый раз с утра объявили ракетную опасность.

Об этом говорится в сообщении мэрии Белгорода в Telegram-канале.

«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — приводится информация регионального РСЧС.

Жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Также ракетную опасность объявили в Шебекинском и Грайворонском городских округах.

Ранее Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью уничтожили ещё два дрона самолётного типа ВСУ.