Минобороны: над Белгородской областью уничтожили ещё два дрона ВСУ
Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью уничтожили ещё два дрона самолётного типа ВСУ.
- РИА Новости
Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по российским объектам была пресечена около 15:30 мск.
Ранее мэрия Белгорода заявила, что в городе и Белгородском районе повторно объявлена ракетная опасность.
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