Минобороны: над Белгородской областью уничтожили ещё два дрона ВСУ

Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью уничтожили ещё два дрона самолётного типа ВСУ.

РИА Новости

Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по российским объектам была пресечена около 15:30 мск. Ранее мэрия Белгорода заявила, что в городе и Белгородском районе повторно объявлена ракетная опасность. Позже ракетную опасность отменили.