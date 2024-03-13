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Гладков: в селе Гостищево БПЛА ВСУ упал в частном жилом секторе и сдетонировал

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник Вооружённых сил Украины упал в частном жилом секторе в селе Гостищево и сдетонировал.
Гладков: в селе Гостищево БПЛА ВСУ упал в частном жилом секторе и сдетонировал
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«В Яковлевском городском округе атаке ВСУ с помощью БПЛА подверглось село Гостищево — беспилотник противника совершил падение в частном жилом секторе с последующей детонацией», — говорится в сообщении.

По словам Гладкова, пострадавших в результате атаки нет.

Он добавил, что в результате взрыва разрушена хозпостройка в одном домовладении.

Ранее Гладков заявил, что две женщины получили ранения из-за попадания украинского снаряда в жилой дом в городе Грайвороне.

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