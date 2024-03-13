Гладков: в селе Гостищево БПЛА ВСУ упал в частном жилом секторе и сдетонировал
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«В Яковлевском городском округе атаке ВСУ с помощью БПЛА подверглось село Гостищево — беспилотник противника совершил падение в частном жилом секторе с последующей детонацией», — говорится в сообщении.
По словам Гладкова, пострадавших в результате атаки нет.
Он добавил, что в результате взрыва разрушена хозпостройка в одном домовладении.
Ранее Гладков заявил, что две женщины получили ранения из-за попадания украинского снаряда в жилой дом в городе Грайвороне.