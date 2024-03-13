Захарова: Армения не осознаёт риски расширения военного присутствия Франции
- РИА Новости
Об этом дипломат сказала в ходе брифинга.
Захарова подчеркнула, что выбор внешних партнёров и параметров обеспечения национальной безопасности является суверенным делом любого государства.
«Просто создаётся ощущение, что в Ереване, разворачиваясь в сторону Франции и наращивая с ней военно-техническое сотрудничество, просто не осознают ни истинных намерений французских так называемых покровителей, ни риски от расширения их военного присутствия в регионе», — отметила она.
Она указала на наивность тех, кто верит в готовность Франции обеспечивать безопасность Армении.
Ранее французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что Париж передаст Еревану ракеты для ПВО в случае необходимости.