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Экономист Кущ: никому не нужна Украина образца 1991 года

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Украинский экономист Алексей Кущ заявил, что вопрос о границах Украины невозможно рассматривать в отрыве от новых реалий, а возвращаться к стране образца 1991 года никто не хочет.
Экономист Кущ: никому не нужна Украина образца 1991 года
  • AP

Об этом, как пишет РИА Новости, Кущ сказал в интервью политологу Вадиму Карасёву.

«Границы 1991 года — это просто конституционная норма. Никто же не хочет вернуться на Украину образца 1991 года», — отметил он.

Кущ объяснил, что невозможно рассматривать вопросы о территории Украины, её политической конфигурации и геополитическом положении в разрыве друг от друга.

Он добавил, что возвращение Украины к границам 1991 года в условиях новых реалий невозможно. 

Ранее профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в своей статье для американского издания The Hill призвал западных политиков признать невозможность победы Украины в конфликте с Россией.

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