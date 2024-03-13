Ситуация на Украине уже этим летом может достигнуть поворотного момента в связи с истощением украинской армии, сообщило Advanced.

«Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии Киева положение Украины на фронте продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом», — отметил автор статьи.

Подчёркивается, что российские военные выстроили сеть многоуровневых оборонительных укреплений протяжённостью сотни километров, а ВСУ этого не сделали. По мнению автора материала, ВС России оперативно учатся и уже адаптировались на передовой.

Ранее журналист Ибрагим Набер отметил, что ВС России прорывают фронт, а у ВСУ не хватает солдат и боеприпасов.