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Advanced: летом может произойти перелом на Украине из-за истощения ВСУ

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Ситуация на Украине уже этим летом может достигнуть поворотного момента в связи с истощением украинской армии, сообщило Advanced.
Advanced: летом может произойти перелом на Украине из-за истощения ВСУ
  • Gettyimages.ru

«Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии Киева положение Украины на фронте продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом», — отметил автор статьи.

Подчёркивается, что российские военные выстроили сеть многоуровневых оборонительных укреплений протяжённостью сотни километров, а ВСУ этого не сделали. По мнению автора материала, ВС России оперативно учатся и уже адаптировались на передовой.

Ранее журналист Ибрагим Набер отметил, что ВС России прорывают фронт, а у ВСУ не хватает солдат и боеприпасов.

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