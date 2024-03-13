Advanced: летом может произойти перелом на Украине из-за истощения ВСУ
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«Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии Киева положение Украины на фронте продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом», — отметил автор статьи.
Подчёркивается, что российские военные выстроили сеть многоуровневых оборонительных укреплений протяжённостью сотни километров, а ВСУ этого не сделали. По мнению автора материала, ВС России оперативно учатся и уже адаптировались на передовой.
Ранее журналист Ибрагим Набер отметил, что ВС России прорывают фронт, а у ВСУ не хватает солдат и боеприпасов.