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Минобороны России опубликовало видео поражения вертолётов ВСУ

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Министерство обороны России опубликовало видео момента поражения украинских вертолётов.

Уточняется, что средствами воздушной разведки были выявлены три вертолёта ВСУ, приземлившиеся на скрытой полевой площадке подскока, оборудованной для дозаправки и перезарядки вооружения.

По технике и живой силе противника был нанесён удар кассетным боеприпасом, в результате чего вертолёты были уничтожены.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили комплекс Patriot в Харьковской области. Также сообщалось и об уничтожении двух вертолётов ВСУ.

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