Минобороны России опубликовало видео поражения вертолётов ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видео момента поражения украинских вертолётов.

Уточняется, что средствами воздушной разведки были выявлены три вертолёта ВСУ, приземлившиеся на скрытой полевой площадке подскока, оборудованной для дозаправки и перезарядки вооружения.

По технике и живой силе противника был нанесён удар кассетным боеприпасом, в результате чего вертолёты были уничтожены.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили комплекс Patriot в Харьковской области. Также сообщалось и об уничтожении двух вертолётов ВСУ.