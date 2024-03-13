МО: средства ПВО за сутки сбили 136 БПЛА, десять снарядов РСЗО и три бомбы ВСУ
- РИА Новости
Также, согласно данным оборонного ведомства, за указанный промежуток времени были сбиты четыре реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS, шесть реактивных снарядов РСЗО «Град» и три управляемые авиабомбы Hammer французского производства.
Ранее сообщалось о семи украинских беспилотниках, уничтоженных российскими средствами ПВО в небе над Белгородской и Курской областями.
Также 13 марта стало известно об уничтожении трёх дронов на подлёте к Новошахтинску Ростовской области.