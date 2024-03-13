МО: средства ПВО за сутки сбили 136 БПЛА, десять снарядов РСЗО и три бомбы ВСУ

Средства российской противовоздушной обороны в течение суток сбили 136 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Также, согласно данным оборонного ведомства, за указанный промежуток времени были сбиты четыре реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS, шесть реактивных снарядов РСЗО «Град» и три управляемые авиабомбы Hammer французского производства.

Ранее сообщалось о семи украинских беспилотниках, уничтоженных российскими средствами ПВО в небе над Белгородской и Курской областями.

Также 13 марта стало известно об уничтожении трёх дронов на подлёте к Новошахтинску Ростовской области.