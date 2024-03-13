Российские системы ПВО уничтожили семь БПЛА над Белгородской и Курской областями

В Минобороны России сообщили об уничтожении семи украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями.

«Около 09:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку... Уничтожены над территорией Белгородской области (один БПЛА) и Воронежской области (шесть БПЛА)», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны России также заявили, что российские средства ПВО за ночь и утро 13 марта уничтожили 58 украинских беспилотников.

Кроме того, по данным ТАСС, украинские войска атаковали беспилотником здание ФСБ в Белгороде.