RT в Telegram
Подпишись

Минобороны: за ночь силы ПВО России сбили 58 украинских беспилотников

Короткая ссылка
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО за ночь и утро 13 марта уничтожили 58 украинских беспилотников.
Минобороны: за ночь силы ПВО России сбили 58 украинских беспилотников
  • РИА Новости

«В течение прошедшей ночи и утра 13 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа на объекты на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Уточняется, что над Белгородской областью сбито 11 дронов, над Брянской — восемь, над Воронежской — 29, над Курской — восемь и по одному над Рязанской и Ленинградской.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что на нефтезаводе произошёл пожар из-за атаки беспилотника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить