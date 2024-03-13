Минобороны: за ночь силы ПВО России сбили 58 украинских беспилотников

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО за ночь и утро 13 марта уничтожили 58 украинских беспилотников.

«В течение прошедшей ночи и утра 13 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа на объекты на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Уточняется, что над Белгородской областью сбито 11 дронов, над Брянской — восемь, над Воронежской — 29, над Курской — восемь и по одному над Рязанской и Ленинградской.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что на нефтезаводе произошёл пожар из-за атаки беспилотника.