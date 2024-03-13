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Гуцул сообщила о создании рабочих групп по расширению сотрудничества с Россией

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Рабочие группы, задачей которых значится расширение сотрудничества Гагаузии с российскими регионами, были созданы по итогам переговоров руководителя автономии Евгении Гуцул в Москве и Сочи. Об этом сообщила сама глава Гагаузии.
Гуцул сообщила о создании рабочих групп по расширению сотрудничества с Россией
  • AP

По словам Гуцул, состоялся ряд важных встреч с властями Пензенской и Псковской областей, а также Краснодарского края. Она отметила, что договоры с российскими регионами «получат новое дыхание».

Также в планах значится обсуждение соглашений с новыми регионами России. Гуцул уточнила, что приоритет отдаётся экономике, инвестициям, сельскому хозяйству и другим отраслям.

«Уже созданы рабочие группы, которые прорабатывают конкретные вопросы», — приводит её слова ТАСС.

Помимо этого, в ходе брифинга Гуцул сообщила, что обсуждает с Россией преференции на поставки продукции из автономии.

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