RT в Telegram
Подпишись

Мэр Воронежа Кстенин: при атаке беспилотников повреждены стёкла и кровля домов

Короткая ссылка
Мэр Воронежа Вадим Кстенин в своём Telegram сообщил, что атака беспилотников привела к повреждению дачных домов.
Мэр Воронежа Кстенин: при атаке беспилотников повреждены стёкла и кровля домов
  • РИА Новости

«В результате вчерашней атаки БПЛА в Советском районе у одного частного домовладения повреждена кровля, а у другого — забор... Сегодня незначительно пострадали отделка и остекление нескольких домов в СНТ», — написал он.

По его словам, власти продолжают мониторинг территории и готовятся принять меры по поддержке воронежцев, чьё имущество пострадало в результате атаки. При необходимости будут задействованы средства резервного фонда.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся атаке двух украинских беспилотников, один из которых врезался в многоквартирный дом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить