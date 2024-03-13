Мэр Воронежа Кстенин: при атаке беспилотников повреждены стёкла и кровля домов

Мэр Воронежа Вадим Кстенин в своём Telegram сообщил, что атака беспилотников привела к повреждению дачных домов.

«В результате вчерашней атаки БПЛА в Советском районе у одного частного домовладения повреждена кровля, а у другого — забор... Сегодня незначительно пострадали отделка и остекление нескольких домов в СНТ», — написал он.

По его словам, власти продолжают мониторинг территории и готовятся принять меры по поддержке воронежцев, чьё имущество пострадало в результате атаки. При необходимости будут задействованы средства резервного фонда.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся атаке двух украинских беспилотников, один из которых врезался в многоквартирный дом.