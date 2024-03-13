Гладков: беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде
- РИА Новости
«Один беспилотник врезался в многоквартирный дом», — написал он в своём Telegram.
Гладков уточнил, что в результате взрыва пострадавших нет, но были выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания.
Вместе с этим взрывная волна нанесла повреждения двум соседним с МКД образовательным учреждениям.
«Второй БПЛА противника совершил падение в реку. Обошлось без последствий», — добавил губернатор.
Ранее российский лидер Владимир Путин назвал целью атак Украины срыв выборов президента в России.