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Гладков: беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся атаке двух украинских беспилотников, один из которых врезался в многоквартирный дом.
Гладков: беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде
  • РИА Новости

«Один беспилотник врезался в многоквартирный дом», — написал он в своём Telegram.

Гладков уточнил, что в результате взрыва пострадавших нет, но были выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания.

Вместе с этим взрывная волна нанесла повреждения двум соседним с МКД образовательным учреждениям.

«Второй БПЛА противника совершил падение в реку. Обошлось без последствий», — добавил губернатор.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал целью атак Украины срыв выборов президента в России.

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