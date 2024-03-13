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Гуцул хочет встретиться с лидерами оппозиции после переговоров с Россией

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул намерена провести встречу с лидерами молдавской оппозиции после переговоров с Россией. Темой этой встречи станут планы сотрудничества.
Гуцул хочет встретиться с лидерами оппозиции после переговоров с Россией
  • РИА Новости

В ходе брифинга глава Гагаузской автономии Молдавии отметила, что намерена встретиться с лидерами Партии коммунистов и Партии социалистов — экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном, — а также с главой запрещённой партии «Шор» Иланом Шором и руководством партии «Возрождение».

«Мы обсудим сотрудничество. Мы заинтересованы, чтобы как можно больше наших гагаузов были в парламенте и правительстве Молдавии», — цитирует Гуцул ТАСС.

Ранее глава Гагаузии предупредила о возможных провокациях против неё со стороны властей Молдавии.

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