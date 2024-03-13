Сальдо: бойцы из группировки «Днепр» провели рейд на правобережье Херсонщины

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что бойцы из группировки войск «Днепр» провели «дерзкий рейд» на правобережье Херсонщины.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Объединённая штурмовая группа бойцов группировки войск «Днепр» минувшей ночью провела дерзкий рейд на правый берег реки», — указал Сальдо.

По его словам, морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста.

«Благодаря внезапности противник не успел вовремя среагировать. Наши воины уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы», — указал губернатор, отметив, что российские силы не понесли безвозвратных потерь.

Он также добавил, что ВСУ понесли потери в размере «до 30 боевиков».

Ранее Сальдо сообщил, что из-за дефицита вооружения ВСУ начали использовать танки, снятые с памятников.