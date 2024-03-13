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Сальдо: бойцы из группировки «Днепр» провели рейд на правобережье Херсонщины

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что бойцы из группировки войск «Днепр» провели «дерзкий рейд» на правобережье Херсонщины.
Сальдо: бойцы из группировки «Днепр» провели рейд на правобережье Херсонщины
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«Объединённая штурмовая группа бойцов группировки войск «Днепр» минувшей ночью провела дерзкий рейд на правый берег реки», — указал Сальдо.

По его словам, морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста.

«Благодаря внезапности противник не успел вовремя среагировать. Наши воины уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы», — указал губернатор, отметив, что российские силы не понесли безвозвратных потерь.

Он также добавил, что ВСУ понесли потери в размере «до 30 боевиков».

Ранее Сальдо сообщил, что из-за дефицита вооружения ВСУ начали использовать танки, снятые с памятников.

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