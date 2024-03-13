Сальдо: бойцы из группировки «Днепр» провели рейд на правобережье Херсонщины
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«Объединённая штурмовая группа бойцов группировки войск «Днепр» минувшей ночью провела дерзкий рейд на правый берег реки», — указал Сальдо.
По его словам, морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста.
«Благодаря внезапности противник не успел вовремя среагировать. Наши воины уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы», — указал губернатор, отметив, что российские силы не понесли безвозвратных потерь.
Он также добавил, что ВСУ понесли потери в размере «до 30 боевиков».
Ранее Сальдо сообщил, что из-за дефицита вооружения ВСУ начали использовать танки, снятые с памятников.