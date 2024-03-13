RT в Telegram
Подпишись

Ракетная опасность объявлена в Глушковском районе Курской области

Короткая ссылка
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в Глушковском районе региона объявлена ракетная опасность.
Ракетная опасность объявлена в Глушковском районе Курской области

    «Глушковский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — написал он в своём Telegram.

    Находящихся на улице он призвал отправиться в ближайшее здание или подходящее укрытие.

    Ранее все учебные заведения Бутурлиновского района Воронежской области перевели на дистанционный формат обучения после ночной атаки украинских беспилотников.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайтесь на наш канал в Дзен
    Ранее на эту тему:
    Новости smi2.ru
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить