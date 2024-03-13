Ракетная опасность объявлена в Глушковском районе Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в Глушковском районе региона объявлена ракетная опасность.

«Глушковский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — написал он в своём Telegram.

Находящихся на улице он призвал отправиться в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Ранее все учебные заведения Бутурлиновского района Воронежской области перевели на дистанционный формат обучения после ночной атаки украинских беспилотников.