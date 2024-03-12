Bloomberg: разведка США признала преимущество России на Украине
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«Этот тупик играет в пользу военно-стратегических преимуществ России и всё больше смещает ситуацию в пользу Москвы», — написал автор статьи.
В агентстве отметили, что российские войска смогли добиться значительных успехов на передовой, а также извлекли выгоду из неопределённой ситуации по перспективе военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.
Ранее в Пентагоне заявили, что США не смогут долго помогать ВСУ за счёт экономии на старых контрактах.