RT в Telegram
Подпишись

Bloomberg: разведка США признала преимущество России на Украине

Короткая ссылка
Американская разведка назвала ситуацию на Украине тупиком, смещающим динамику вооружённого конфликта в пользу России, передаёт Bloomberg со ссылкой на доклад представителей разведки сенату США.
Bloomberg: разведка США признала преимущество России на Украине
  • © AP Photo / Nam Y. Huh

«Этот тупик играет в пользу военно-стратегических преимуществ России и всё больше смещает ситуацию в пользу Москвы», — написал автор статьи.

В агентстве отметили, что российские войска смогли добиться значительных успехов на передовой, а также извлекли выгоду из неопределённой ситуации по перспективе военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Ранее в Пентагоне заявили, что США не смогут долго помогать ВСУ за счёт экономии на старых контрактах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить