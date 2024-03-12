Кимаковский: успехи России у Невельского ухудшают положение ВСУ в Красногоровке
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Он отметил, что именно на этот населённый пункт могут в ближайшее время быть направлены усилия ВС России, передаёт РИА Новости.
«Красногоровка сейчас находится под постоянным огнём нашей артиллерии. И там подавляются не только позиции, но и командные пункты противника, на которых уничтожено достаточно большое количество боевиков», — добавил Кимаковский.
Ранее Минобороны сообщило, что российские подразделения освободили посёлок Невельское на Донецком направлении в ДНР.