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Кимаковский: успехи России у Невельского ухудшают положение ВСУ в Красногоровке

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Успехи российской армии в районе Невельского в ДНР ухудшают положение украинских военных в Красногоровке, рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский.
Кимаковский: успехи России у Невельского ухудшают положение ВСУ в Красногоровке
  • © РИА Новости / Станислав Красильников

Он отметил, что именно на этот населённый пункт могут в ближайшее время быть направлены усилия ВС России, передаёт РИА Новости.

«Красногоровка сейчас находится под постоянным огнём нашей артиллерии. И там подавляются не только позиции, но и командные пункты противника, на которых уничтожено достаточно большое количество боевиков», — добавил Кимаковский.

Ранее Минобороны сообщило, что российские подразделения освободили посёлок Невельское на Донецком направлении в ДНР.

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