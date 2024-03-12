Кимаковский: успехи России у Невельского ухудшают положение ВСУ в Красногоровке

Успехи российской армии в районе Невельского в ДНР ухудшают положение украинских военных в Красногоровке, рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский.

Он отметил, что именно на этот населённый пункт могут в ближайшее время быть направлены усилия ВС России, передаёт РИА Новости.

«Красногоровка сейчас находится под постоянным огнём нашей артиллерии. И там подавляются не только позиции, но и командные пункты противника, на которых уничтожено достаточно большое количество боевиков», — добавил Кимаковский.

Ранее Минобороны сообщило, что российские подразделения освободили посёлок Невельское на Донецком направлении в ДНР.