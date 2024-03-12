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Кимаковский: взятие Невельского позволит усилить давление на ВСУ в Красногоровке

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Освобождение Невельского в ДНР даст возможность российским войскам усилить давление на гарнизон украинской армии в Красногоровке, которая расположена на западе от Донецка, рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский.

«Освобождение Невельского даёт нам тактические и оперативно-тактические возможности по давлению на гарнизон вооружённых формирований Украины в Красногоровке, которую в минувшие сутки наши артиллеристы и ВКС накрыли всеми доступными силами и средствами», — сказал Кимаковский ТАСС.

В боях за этот населённый пункт украинские войска потеряли несколько сотен военнослужащих и десятки единиц техники, добавил собеседник агентства.

12 марта Министерство обороны сообщило, что российские подразделения освободили посёлок Невельское на Донецком направлении в ДНР.

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